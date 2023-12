PEAKOKA UUS KARJÄÄR ⟩ Tegusa mehe ellu mahub põnev hobi, neli tütart ja 42-aastasena ka vanaisaroll

Coop Kokkadega on Märt Metsallikul suured plaanid. „Igal kokal on nn oma maitse ehk oma stiil ja käekiri,“ ütles Metsallik. Ta rõhutas, et hoiab maitsva toidu valmistamisel fookuses traditsioone ja otsib alati tasakaalus maitset. „Tutvustan uusi maitseid rahulikus võtmes ja üle pingutamata. Soovin valmistoiduna pakkuda parimaid tooteid, tooraine valikul eelistan kindlalt värsket ja kohalikku. Kui on liiga palju maitseid koos, siis tavainimesel pole võimalik neid eristada – usun maitsete osas põhimõttesse, et vähem on rohkem.“