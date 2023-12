Maakonda jõudis rahatarkuse rändnäitus "Raharöövlid"

2023. aasta kevadel kutsusid Finantsinspektsioon ja noorteinfoportaal Teeviit noori joonistama rahatarkuse teemalisi koomikseid. Kokku laekus üle Eesti ligi 1000 tööd ning parimatest on koostatud käesolev näitus. Rändnäitusele lisab põnevust QR-koodid, mille kaudu saab rohkem teavet rahatarkuse kohta ning lisaks on loodud erinevatele vanusegruppidele töölehed.

Sihtasutus Järvamaa noorte ettevõtlikkuse koordinaator Riina Hiob sai näituse maakonda kolmeks nädalaks. Algselt oli mõeldud kolme kooli, kuid näitus jõudis alles kolmapäeval Paidesse ja kohe on tulemas pühad ja koolivaheaeg, siis praegu rändab näitus kahe kooli vahel. Esimesena on see Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis ning seejärel liigub Paide Hammerbecki Põhikooli.