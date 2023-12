Suusasari Estoloppet pöörab oma näo rahvasportlaste poole

Sarja uus juht on pikaajalise matkade ja ka rahvusvaheliste tipptasemel murdmaasuusatamise võistluste korraldaja Kunnar Karu, kes on kohaliku suusaelu edendamise võtnud oma südameasjaks. Tema eestvedamisel sai pikamaasuusatajate sarja nimest tänavu Eesti rahvasuusatajate sari Estoloppet, mille alla koonduvad kuues erinevas paigas korraldatavad talispordile pühendatud suuremad ja väiksemad mõõduvõtud. “Estoloppet on oma olemuselt äge sari, mille kulminatsiooniks on siiani olnud enamasti Tartu maraton, kuid leian, et seni on teised sama hea ettevalmistuse ja korraldusega maratonid jäänud oma n-ö suure venna varju. Seda imelist talve vaadates on aeg neid rohkem esile tõsta. Ka suusatamine on muutunud, osalejate ootus on tulla loodusesse kogu pere ja sõpruskonnaga, saada kokku omasugustega, nautida liikumist ning sõita lühemaid distantse.”