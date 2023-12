Eueoopa Keskpank avaldab europangatähtede keskkonnamõju uuringu tulemused

Uuringus mõõdetakse europangatähtede kogu kasutustsükli võimalikku keskkonnamõju. See hõlmab kõiki etappe alates toormaterjali hangetest, pangatähtede tootmisest, jaotamisest ja ringlusest kuni nende ringlusest kõrvaldamise ja hävitamiseni euroala riikide keskpankade poolt. See põhineb Euroopa Komisjoni välja töötatud toote keskkonnajalajälje hindamise metoodikal ning tugineb tööle, mis algas 2004. aastal europangatähtede esimese seeria kasutustsükli hindamisel.

Peamised tegurid, mis europangatähtede kui maksevahendi keskkonnajalajälje suurust mõjutavad, on sularahaautomaatide energiatarbimine ja pangatähtede transport, millele järgnevad töötlemine riikide keskpankades, pangatähepaberi tootmine ja rahatähtede ehtsuse kontroll kauplustes. Pangatähtede pikk elutsükkel ja asjaolu, et need on maksevahendina aktiivselt kasutusel, tähendab seda, et pangatähtede tootmise mõju on väiksem kui nende transpordi- ja jaotusprotsessil.