Klassikaraadio kontserdisari „Viis laulu“ toob kuulajateni viis muusikalist kohtumist

Nagu paljudes kodudes, on ka Klassikaraadios pühade-eelne sagin. Südamlikke kohtumisi on saadetes ja toimetuses iga päev, ikka lõppeva aasta auks ja uue ootel. Ringhäälingu aastapäeva eel saavad Klassikaraadio klaveritoas kokku mikrofonid ja muusika, viiel erilisel kontserdil kingivad viis muusikut kuulajatele mõnusa tunnikese oma loomingu ja mõtetega.

Kontserdid on Klassikaraadio otse-eetris 11.-15. detsembril kell 14, ETV 2 näitab salvestusi alates 26. detsembrist. Kontserdid on järelekuulatavad Eesti Raadio äpis.

Neljapäeval, 14. detsembril Vaiko Eplik

Paari tuhande laulu autor Vaiko Eplik esitab Klassikaraadio klaveritoas valiku oma vokaal-instrumentaalmuusikast ning võib-olla mängib kitarri kõrval ka klaverit.

Saate helirežissöör on Rain Orgus, toimetaja Lisete Velt.

Reedel, 15. detsembril Rahel Talts

Rahel Talts on noorema põlvkonna džässmuusikute seas üks silmapaistvamaid pianiste. Ta on pärit Pärnust, lõpetanud Georg Otsa nimelise muusikakooli ning õppinud Taanis džässklaverit. Tal on mitu aktiivset rahvusvahelist ansamblit. Rahel on pärit muusikalisest suguvõsast, tema isa on kitarrist Marek Talts ja vanaisa legendaarne džässmuusik Helmut Aniko. Klaveritoa kontserdil mängib ta eelkõige omaenda kirjutatud palasid, aga võib-olla ka mõne jõuluaega sobiva džässistandardi.

Saate helirežissöör on Ats Treimaa, toimetaja Ivo Heinloo.