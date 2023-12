Jaan Künnap on eestikeelse Vikipeedia aasta fotograaf 2023

Jaan Künnapi nimi on olnud Eesti fotomaastikul tähtsal kohal juba aastakümneid. Künnapi fotod on kajastanud mitmeid teemasid alates lumistest mägedest kuni Eesti ajaloo oluliste sündmusteni. Tema tööde mitmekülgsus on jõudnud ka Wikimedia Commonsisse, kus tema looming on saanud tähelepanu ja tunnustust. Ühtekokku on Jaan Künnap panustanud Vikipeedia pildipanka üle 10 000 fotoga ning üsna sageli võib neid leida kasutusel Vikipeedia eri keeleversioonides. Künnapi pildid on aidanud jäädvustada Eesti ajalugu ning tuua nähtavale olulisi sündmusi ja isikuid nii Eestis kui väljaspool.

Wikimedia Eesti tegevjuht Ivo Kruusamägi ütles, et “Künnapi valimisega Vikipeedia aasta fotograafiks tahame tunnustada tema pühendumust ja panust mitte ainult Vikipeediasse vaid tegelikult dokumentaalfotograafiasse üldiselt. Tema fotod annavad meile palju parema sissevaate meie ühisesse minevikku ja olevikku ning nõnda on Künnapi panus hindamatu nii Eesti kultuurilise pärandi säilitamisel kui ka laiemale auditooriumile kättesaadavaks tegemisel. Samas aga ka Vikipeedia tutvustamisel fotograafilise materjali levitamise kanalina.“

Künnap ise plaanib veel tuhandeid fotosid lisada, aga tähelepanu soovitaks ta juhtida just Vikipeedia pildipangale, kuna tema enda tähelepanekute järgi võivad inimesed veel Vikipeediasse vaadata, aga Wikimedia Commonsist fotosid otsida ei taipa. “Vikipeedia süsteem jääb paljude tuntud inimeste puhul ainukeseks kohaks, kust pärast nende surma on neist fotosid kätte saada, aga seda üllatavam on, kuidas sellele tähelepanu ei pöörata ja inimesed ei oska sealt isegi fotosid otsida. Siin on vaja veel palju rahvavalgustuslikku tööd teha.” Mõne nädala eest jõudis Wikimedia Commons 100 miljoni meediafailini.

Eestikeelse Vikipeedia aasta fotograafi auhinda antakse välja alates 2017. aastast. Selle eesmärgiks on tunnustada Vikipeedia pildipanka panustavaid Eesti fotograafe, tutvustada Vikipeediat kui olulist dokumentaalfoto levikukanalit ning võimalust Eesti fotokunsti viimiseks miljonite inimesteni üle kogu maailma. Varasemalt on tiitli pälvinud Kristian Pikner, Vaido Otsar, Virgo Siil, Ivar Leidus ja kahel korral Jaan Künnap.

Aasta fotograaf valitakse välja rahvusvahelisse pildipanka Wikimedia Commonsisse panustavate piltnike seast, kelle tööd on leidnud tunnustust konkurssidel ning kelle panus mõne valdkonna täiendamisel või dokumentaalfoto žanri viljelemisel on silmapaistev. Vikipeedia pildipanga fotod on vaba kasutamist lubava Creative Commonsi autorile viitamise (BY-SA) litsentsi all.