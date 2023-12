Rohejaht suurendab noorte keskkonnateadlikkust

Varasemate kampaaniate jooksul on rohkem kui 70 000 Eesti noort andnud panuse keskkonnahoidu: kokku on kogutud üle 17,7 miljoni küünlaümbrise ja 7,1 tonni vanaelektroonikat.

„Programmi olulisim eesmärk on lasteaialaste ja kooliõpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine, ringlussevõtu ja jäätmete sorteerimise vajalikkuse teadvustamine,“ ütles Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. „Rohejahi lõpus, aprillis, toimub koostöös Lääne-Harju vallaga esinduslik Noorte Rohekonverents, kus on nii noortele mõeldud keskkonnateemalisi töötube kui ka tippesinejaid.“

Kliimaministeerium tunnustab Rohejahti, mis on tõhus ettevõtmine noorte seas, aidates suunata väärtuslikud materjalid uuesti ringlusesse. „Programmi laiahaardelisus ja eelnevad edukad kampaaniad on selge tõestus, et ringmajanduse ja kestlikkuse põhimõtteid saab väga edukalt tuua noorte igapäevaellu. Sellised algatused mitte ainult ei suurenda teadlikkust, vaid annavad noortele ka oskused ja motivatsiooni olla aktiivsed muutuste elluviijad. Seetõttu on äärmiselt oluline, et nad õpiksid nägema jäätmeid kui ressurssi. Loodame, et programm inspireerib ka teisi ettevõtteid ja organisatsioone korraldama sarnaseid keskkonnahariduse projekte,“ sõnas Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais.