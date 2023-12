Väärikas eas võrkpallurid näitasid head eeskuju

Peet Raigi 85. sünniaastapäevale pühendatud mälestusturniiri korraldaja Enn Sõmer selgitas, et suurem osa võistlejaid olid üle 70 aasta vanad. "Meil oli reegel, et kui kuidagi muidu meeskonda kokku ei saa, siis paar-kolm mängijat võib võistkonnas vanusevahes 65 - 70 ka olla. Nooremaid me eriti kampa ei võtnud, siis läheb juba mäng ebavõrdseks," märkis ta.