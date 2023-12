Järva vald teeb ettepaneku alustada läbirääkimisi Väätsa Prügila aktsiate võõrandmiseks

Järva vald on AS Väätsa Prügila aktsionär. Volikogus on mitmel korral tõstatatud küsimus aktsiate võõrandamise kohta. „See tähendab, kas Järva vald peaks neid omama ja olema edasi aktsionär. Olles seda küsimust pikalt vaaginud, leian, et Järva vald võiks alustada teise AS Väätsa Prügila aktsionäri Ragn-Sellsiga läbirääkimisi võimaliku aktsiate võõrandamise üle,“ ütles Tammik, kes on ka AS Väätsa Prügila nõukogu liige. Tema sõnul saab aktsiate võõrandamine toimuda vaid siis, kui väljumistingimused on Järva Vallavalitsusele vastuvõetavad. „Oleme ka tänasel hetkel valmis Väätsa Prügila aktsionärina jätkama.“