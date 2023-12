Mõisa ostuhind muutus rahakotisõbralikumaks

Tosin aastat Tallinna–Tartu maantee ääres asuvas mõisahoones tegutsenud lemmikrestorani sulgemine ning teade hoone müügist tuli toidugurmaanidele ootamatult, sest oli ju restoran aasta jagu varem pälvinud Michelini­ rohelise tärni ja kõik oli justkui hästi – sööjate puudust majas polnud. Kokandusmaailma Oscar – Michelini tunnustus ei määranud mõisa omanikule enam midagi. Üle 12 aasta mõisarestoraniga seotud olnud Põhjaka omanik Ott Tomik ütles mais Järva Teatajale, et müügi põhjus on selgelt isiklik. «Tunnen, et vajan elus vaheldust ja mugavustsoonist välja murdmist. Saan varsti 40 ja tundsin, et mul on veel jaksu uusi alguseid ja uusi projekte luua. 16 aastat on pikk aeg ja olen seda meelt, et väikesed raputused elus toovad alati särtsu juurde,» selgitas ta.