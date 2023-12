Neli abikätt murravad tööd neljal aastaajal

Mine tea, kas juhul, kui oktoobris poleks ettevõtlusnädala ajal Paide Hillar Hanssoo põhikoolis tehtud juttu ettevõtlusest, oleks kahe noormehe peas sündinud väike äriidee. Aga just ettevõtlusnädalal läbitud koolitus andis Hanssoo kooli kaheksandas klassis õppiva Andero Sauli sõnul indu pisifirmat asutada. Kampa tuli sõber Marten Susi ja koos panid nad kirja äriplaani.

Teatavasti on Eestis neli aastaaega, kuhu jagub mitmesuguseid vältimatuid õuetöid. Majaomanikud teavad hästi, et talvel pole lumelabidal hõlpu, kevadel tuleb kuurist välja otsida reha, suvel pole pääsu muruniitmistest ning sügisel on leheriisumise aeg. Siis algab kõik otsast peale ja kätte jõuab jälle lumelabidate ajastu. Lõputu ring.