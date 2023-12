EL leppis kokku vähendada ELi gaasiturgude CO2-heidet ja luua vesinikuturg

Energeetikavolinik Kadri Simsoni sõnul aitab kokkulepe Euroopal loobuda fossiilkütustest ja võtta kasutusele puhtamad lahendused. „Uued eeskirjad on üliolulised mitte ainult taastuvallikatest toodetud ja vähese CO2-heitega vesiniku siseturu arendamiseks, vaid ka selleks, et tagada, et need puhtamad gaasid aitaksid vähendada ELi majanduse heidet,“ ütles volinik.