Alushariduse ja lapsehoiu seadust on kavas muuta

Klassiruum, pilt on illustratiivne

Haridus- ja Teadusministeerium saatis kooskõlastusringile alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu. Tagasiside partneritelt on oodatud 5. jaanuarini 2024 ning veebruari lõpus on kavas esitada eelnõu valitsusse. Alushariduse ja lapsehoiu seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2025.