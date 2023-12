Tööinspektsioon: kas tööandja võib keelata ületundide tegemise?

Igapäevasest puhkeajast (11 tunnist) peaks vähemalt 7-8h tundi minema magamisele. Seega jääb töötajal aega muude asjade tegemiseks 3-4h, millest mingi osa läheb tööülesannetest ümber lülitamisele. Lisaks tööle mängib olulist rolli elus perekond, sotsiaalsed suhted, lõõgastumine, kodukeskkond ja hobid. Kui aga päevane puhkeaeg on vähem kui 11 tundi, siis kannatavad selle all kõik eelnev, mis võib pikas perspektiivis mõjuda tervisele laastavalt.

Ülalt-alla perspektiiv on organisatsioonikeskne. Iga tööandja ja organisatsioon peaks väärtustama, et nende töötajad oleksid kaitstud, terved ning töökad. Kõigi nende tagamisel mängib peaosa puhkamine. Kuigi pikad tööpäevad võivad olla esmalt efektiivsed, siis on need ainult ajutised lahendused. Pikema aja peale tõusevad haiguslehed, kaadrivoolavus, tööõnnetused ning psühhosotsiaalsed probleemid töökeskkonnas. Kõige kallim ressurss organisatsioonile on tema töötajad ning nende hoidmine on alati tulusam, kui pidev töötajate vahetamine.