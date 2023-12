Konkurentsiameti lühiuuring: toiduaineteturu hinnatõusu ei põhjustanud kasumiahnus

Konkurentsiameti analüütiku Enn Robert Kinnase sõnul oli lühiuuringu eesmärgiks hinnata, kas Eestis võib esineda maailmas palju räägitud greedflation’it ehk kas üldise kõrge inflatsiooni olukorras esineb Eesti toidutootmise- või jaesektoris ettevõtjaid, kes olukorrast ebaõiglast kasu on saanud. „Analüüsi pinnalt võib öelda, et Eestis toimunud toiduainete hinnatõus oli sarnane kogu piirkonnas toimunuga ning ülemäärast tulu teenimist Eesti turul me ei tuvastanud,“ ütles Kinnas.

Analüüs näitas, et Eesti toiduainehindasid on mõjutanud rahvusvahelised poliitikad ja turutõrked, näiteks kütuse ning energia maailmaturuhindade kasv, Ukraina sõda ja relvastatud konfliktid Aafrikas, kliimamuutused ja sellega kaasnevad äärmuslikud ilmastikuolud. Lisaks on toiduainete hinnad kiires tempos tõusnud rahvusvaheliselt. Seejuures on Eesti toiduainete hinnad kasvanud kiiremini kui Euroopas keskmiselt, kuid Eesti hinnakasv on olnud väga sarnane Läti, Leedu ja Poola regiooni hinnakasvule.