Tööinspektsioon: Kõige enam tööõnnetusi juhtub Eestis kukkumise, libisemise ja komistamise tõttu

Tööinspektsiooni peadirektori Kaire Saarepi sõnul sai möödunud aastal tööl viga 3685 töötajat ehk pea Põltsamaa linna jagu inimesi. Peamisteks põhjusteks olid kukkumised, libisemised ning komistamised. Saarep selgitas, et peamine põhjus, miks inimesed tööl kukuvad ei ole talvine libedus, vaid inimeste tähelepanematus ja teadmatus, kuidas õnnetusi vältida. „Kui varasemalt on olukord ettevõtetes olnud parem, siis eelmisel aastal oli kukkumisi, komistamisi ja libastumisi töökeskkonnas oluliselt enam - keskmiselt 3 inimest päevas - ja seda olenemata majandusharust. Kahjuks on kukkumiste arv nii samal tasapinnal kui ka kõrgelt jätkuvalt suur ka sel aastal ning olulist langust näha ei ole,“ tõdes Saarep. Tema sõnul valmistab muret peamiselt see, et tegemist on lihtsalt ennetavate õnnetustega, mille vältimiseks saavad palju ära teha nii tööandjad kui ka töötajad ise. „Panen tööandjate südamele, et oma töötaja eest hoolitsemine on parim jõulukink nii teile endale kui ka töötajatele,“ lisas Saarep.