UURING ⟩ Eestlased hoolivad oma elust kolm korda rohkem kui lätlased

Kindlustusettevõtte Gjensidige tellimusel NielsenIQ poolt läbi viidud küsitluses uuriti pimedal ajal helkuri kandmise harjumusi kõigis Baltimaades. Tulemused näitavad, et viimase paari aasta jooksul on helkurite kandmine Eestis vaikselt tõusuteel.

Uuring tõi Gjensidige Eesti filiaali juhi Raido Kirsiste sõnul välja veel ühe märkimisväärse erinevuse. “Kui Eestis on vaid 8% hulljulgeid inimesi, kes ei kanna helkurit mitte kunagi, siis Leedus ja Lätis on see hulk kordades suurem – vastavalt 29% ja 31%. See näitab nõrka teavitustööd, aga ka suhtumist,” selgitas Kirsiste.