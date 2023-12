Järvamaa koolinoored jõudsid Samsungi ideekonkursil finaali ning lähevad Riiga suure auhinnaraha nimel võistlema

Kahe kuu eest, 12. septembril startis taaskord iga-aastane gümnaasiumiõpilastele suunatud Samsungi kooliprogramm Solve For Tomorrow. Tänavuseks peateemaks on õpilaste heaolu parandamine kooliruumis. Õpilased käsitlevad enda töödes erinevaid teemasid, näiteks õnnelikkus, vaimne tervis, stressiga toimetulemine, depressioon, kiusamine ja küberkiusamine.

Eesti viis parimat tööd pärinevad koolidest üle kogu riigi. Riias toimuval finaalvõistlusel on esindatud Tallinna Tehnikagümnaasium, Pärnu Koidula Gümnaasium, Läänemaa Ühisgümnaasium, Parksepa Keskkool ja Väätsa Põhikool.

“Tänavu on võistlustules väga tugevad ideed, alustades koolikeskkonda lõõgastuskabineti loomisega ja lõpetades erinevate enesearendusrakendustega. Tegime sügisel ka koolinoorte seas uuringu, millest ilmnes, et PISA testides kõrgeid tulemusi saavutavad Eesti noored, vajavad enda kõrvale toetavat ja tasakaalukat koolikeskkonda, et läbipõlemist vältida. Seda, et nutikatel Eesti noortel ideid jagub kinnitavad meile viis finaali pääsenud ideed. Innustame ka koolijuhte üha enam läbi noorte tagasiside koolikeskkonda muutma, sest täiskasvanud tihti täpselt ei hooma, mida noored tunnevad,” selgitas Solve for Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte.

Võistlusele registreerus ligi poolsada IX-XII klassi võistkonda. Praegu on võistkondadel käimas tihe ettevalmistus Baltikumi üleseks finaaliks, tiimidel on abiks ka oma ala profesionaalidest välja valitud mentorid, kes aitavad noortel ideid tugevamaks arendada.

Kõige enam Solve For Tomorrow edulugusid on ette näidata Pärnu Koidula Gümnaasiumi multimeedia õpetajal Tiiu Leiburil, kes on juhendajana võistlusest osa võtnud juba kolmel viimasel aastal ning igal korral on ka finaali jõutud.

“Oleme igal aastal lõppvooru jõudnud, kuid koht kolme esimese seas on veel tabamatuks jäänud. Mina õpetan reaalklassidele multimeediat ja olen Samsungi Solve For Tomorrow programmi õppetööga integreerunud. Õpilaste tagasiside on väga positiivne, sest neile väga sobib disainmõtlemine ning ideekonkurss paneb neid kastist välja mõtlema,” ütles Koidula Gümnaasiumi õpetaja Tiiu Leibur.

Solve For Tomorrow programmi võitnud meeskond saab pärjatud 5000 euro suuruse auhinnarahaga, mis on mõeldud idee elluviimiseks. Teine ja kolmas koht võidavad vastavalt 3000 ja 2000 eurot, mis tuleb samuti panustada idee rakendamisse. Lisaks on auhinnaks erinevaid Samsungi nutiseadmeid.