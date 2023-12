Järvamaa koolilapsed olid tublid metsapostkaartide joonistajad

21. korda toimunud konkursile laekus seekord 4793 joonistust I-IX klasside õpilastelt, mis on rekordiline tulemus. Esindatud oli 202 haridusasutust.

„Esimese valiku tegi meie hindamiskomisjon eesotsas raamatuillustraator Tuulike Kivestu-Rotellaga. Edasi läks valikujärg juba kõigile inimestele, kes said oma lemmikuid märkida veebis konkursi koduleheküljel,“ selgitas postkaardivõistluse peakorraldaja, RMK Pähni külastuskeskuse teabejuht Taavi Tatsi.

Rahvahääletuse ja žürii punktide põhjal kujunenud pingerea 36 esimest joonistust trükiti paberil postkaartideks. „Et meie kaardid on alati ümbrispakis, valis žürii veel kaks tööd lisaks, neist sai kaardikomplekti esi- ja tagakaane kujundus,” selgitas ta.

Rahvahääletusel enim hääli kogunud 24 töö hulgas oli Türi Põhikooli IX klassi õpilase Janette-Liis Jäätma joonistus „Vanaisaga kuuse otsinguil“.

Žürii tõstis esile aga Roosna-Alliku Põhikooli II klassi õpilase Evelina Bondari tööd „Jõulud metsas“.

Korraldaja sõnul saadetakse kaardikomplektid kingituseks konkursil osalenud koolidele. “Iga väljavalitud töö autor saab samuti postkaardid endale mälestuseks,“ lubas Tatsi. „Teistel on aga võimalik kaardikomplektid soetada RMK külastuskeskustest, et need siis oma jõulusoovidega sõpradele ja lähedastele saata.“

Saadetud tööde hulgas oli nii jõulukuuse valimist ning koju toomist kujutanud kunstiteosed kui ka pühadeteemalised stseenid metsaelust ning -elanikest.

„Nägime väga palju toredaid ning heal tasemel joonistusi. Lisaks teostusele hindasime ka ideed ja originaalsust ning seda, kas joonistus töötab postkaardi kujundusena. Mõne töö väljajäämisel saigi lõpuks põhjuseks see, et ehkki tegu oli toreda pildiga, ei oleks see toimima hakanud postkaardil,“ selgitas žürii esimees, raamatute illustraator Tuulike Kivestu-Rotella hindamiskomisjoni töö tagamaid.

“Igal juhul olid õpilased ja nende juhendajad näinud palju vaeva, žüriil polnud sugugi lihtne tuhandete piltide seast sadakonda välja sõeluda,” märkis Kivestu-Rotella.

Kõikide saadetud joonistuste seast valiti eraldi hindamisel kümme postkaardi kujundust, mis samuti trükiti ja mis on sellest nädalast müügil paarikümnes Omniva uuenenud kontseptsiooniga postkontoris.

Konkursi peakorraldaja, RMK Pähni külastuskeskuse teabejuhi Taavi Tatsi sõnul näitab jätkuv suur huvi RMK Eesti koolilaste metsapostkaardi konkursi vastu, et meil jagub joonistamishuvilisi lapsi. „Suur tänu osalejatele ja kindlasti ka õpetajatele, just tänu teile on meie konkurss nii pika traditsiooniga.“