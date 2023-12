Aasta insener sirgus Järvamaalt

"Mirko Arras on eeskujuks kõigile inseneridele. Tema pühendumine ja saavutused masinaehituse valdkonnas on muljetavaldavad. Oma teadmiste ja oskustega on ta aidanud lahendada keerukaid probleeme ning olnud kaasatud mitmetesse rahvusvahelistesse projektidesse. Tema ettevõte Revismo OÜ on edukalt teostanud üle 550 projekti, tugevdades seeläbi Eesti mainet usaldusväärse ja innovaatilise inseneeria partnerina maailmaturul," ütles liidu president Igor Krupenski.