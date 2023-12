Paide servas otse Olerexi kütusejaama kõrval jõudsid eile Paide päästekomando uue hoone ehitustööd nurgakivipanekuni. On lootust, et juba hiljemalt järgmisel sügisel alustavad päästjad tööd samasugustes nüüdisaegsetes tingimustes, nagu on Türi ametivendadel.