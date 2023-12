Järva vald soovib teenida prügila müügist miljoni

Järva vallavanem ja Väätsa prügila nõukogu liige Toomas Tammik ütles, et vallavolikogus on mitu korda tõstatunud küsimus, kas vald peab olema Väätsa prügila üks omanikke. «Olles seda küsimust pikalt vaaginud, leian, et Järva vald võiks alustada teise Väätsa prügila ASi aktsionäri, Ragn-Sellsiga läbirääkimisi võimaliku aktsiate võõrandamise üle,» lausus Tammik.