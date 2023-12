Võistluse peakohtuniku Piret Reinfeldi sõnul oli teatav eelis neil koolidel, kuhu on sattunud võrkpallitrennide noori. "Tundus, et kõige suurem ports oli neid sattunud Paide gümnaaiumisse. Seal oli mängida tahtjaid sedavõrd palju, et välja pandi suisa kaks võistkonda," märkis ta.