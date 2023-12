Paide tehisjärve ümber sel hooajal suusarada ei tule

Paide spordikeskuse juhatuse liige Indrek Kivimäe on teadlik inimeste soovist suusatada ümber tehisjärve, kuid raha puudusel keskus sel aastal sinna rajamasinat ei saada. "Jah, inimesed helistavad ja küsivad, miks seal rada pole. See on mõistetav, kuna ollakse harjunud seal käima. Sel hooajal on tõesti nii, et meil on rahalist ressurssi vaid kahele rajalõigule - tehismaastikule ja jõe äärde," rääkis spordijuht.