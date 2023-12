18 000 noort ei õpi ega tööta

Rahvusvaheline termin NEET viitab ühiskonnaelus mitteaktiivsetele noortele, kes ei ole hõivatud ei hariduses, tööturul ega osale ka koolitustel. See mõiste on kokkuvõte ingliskeelse definitsiooni „not involved in education, employment or training“ esitähtedest. Haridus- ja noorteameti tellimusel võttis statistikaamet ette põhjalikuma analüüsi 15–26-aastaste Eesti noorte kohta, kus kasutasime NEET-staatuses noorte määratlemiseks ja põhjuste analüüsimiseks registrite ja rahvaloenduste andmeid.