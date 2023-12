Nagu filmis ⟩ Bussijuht nägi silmanurgast midagi suurt ja valget teele kukkumas

Bussi roolis olnud ettevõtte üks omanikke Mairold Niinsalu ütles, et tavaliselt näeb selliseid asju filmis ja tavaelus ei kujutagi ette, et just nii võiks õnnetus juhtuda. "Sõitin kiirusega umbes 80 km/h. Nägin silmanurgast, et migagi suurt ja valget hakkab tee peale kukkuma. Jõudsin isegi natuke vasakule põigata ja lootsin juba, et pääsesin hullemast, aga siis käsi raksatus ning suur puu oli ikkagi bussi katusele kukkunud," kirjeldas ta õhtuseid sündmusi.