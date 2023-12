Järvamaa populaarseim kinnisvara müügikuulutus ⟩ Suur talukompleks ootab uusi omanikke

„Kuigi Maa-ameti andmetel on tänavu tehtud üle poolte ostu-müügitehingutest korteriomanditega, siis kinnisvaraportaali statistika näitab, et inimestele pakuvad endiselt enim huvi eramud ja maamajad,“ tõdes Kinnisvara24 turundusjuht Martin Matsberg. Üksnes Tartumaal ja Võrumaal oli kõige vaadatum korteri müügipakkumine. Tema sõnul näitab see seda, et Eesti inimesed eelistavad elada privaatselt ja unistavad majast või maakodust. Samas võimalused, töö, laste koolid ja igapäevane elu sunnib neid otsustama korteri kasuks.