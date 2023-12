Puu kukkus seitsme lapsega koolibussi peale

Päästjad on sel talvel lume tõttu maha kukkunud puude või elektriliinide tõttu saanud üksjagu väljakutseid ning paluvad liiklemisel olla praegu eriti ettevaatlikud. Teede ääred on lume raskuse all lookas puid täis ja need võivad murduda, tekitades keerulisi olukordi liikluses. Näiteks Raplamaal eemaldati teisipäeval teede pealt 15 puud ning Pärnumaal 11 puud.