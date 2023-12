Türil tuleb taas kunstimeelne jõulumüük

„Viimane kunstnike osalusel toimunud jõulumüük toimus 2018. aasta jõulude eel. Siis tuli koroonaaeg ja kultuurikeskusse tehti kapigalerii. Et vaatad mida kapist leida on ja saad osta. Nüüd on siis tagasi see aeg, kui Türiga seotud kunstnikud kogunevad ühel päeval ise kultuurikeskusesse oma loomingut müüma," ütles Türi kultuurikeskuse kunstnik Ülle Kuldkepp.