Suur sula: uus nädal toob varakevadised plusskraadid

Laupäeva öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund, saartel ja rannikul ka lörtsi ja vihma, paiguti on jäidet. Pärast keskööd saartelt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, rannikul läänekaare tuul 3-9 m/s. Külma on 3-8, kohati kuni 11 kraadi, saartel ja paiguti rannikul jääb õhutemperatuur vahemikku -1 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves, üksikute selgimistega olulise sajuta ilm. Õhtupoolikul jõuab saartele vihmasadu ja levib edasi mandrile, Kesk- ja Ida-Eestis tuleb õhtul ka lörtsi ja lund. On jäidet. Puhub lõunakaare tuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 12 m/s, pärastlõunal tugevneb järk-järgult edela- ja lõunatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 0 kuni -5 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +3 kraadi ning temperatuuri tõus õhtul jätkub.