Kaugete aegade mustrilehed läbisid noorenduskuuri

«Tegemist on tikkimismustritega ning nende hulk ja mitmekesisus pani mõtlema selle üle, kui oluline on käsitöö ja isetegemine meie inimestele olnud,» kirjutab Pedosk ERMi blogis tehtust ülevaadet andes. Olgu ajad paremad või halvemad, inimesed rikkamad või vaesemad, ikka tahetakse enda ümber ilu luua. Need tikkimismustrid on mõeldud väga mitmeks otstarbeks: peenteks ornamentideks pesule, käterättide, voodipesu, laudlinade, patjade kaunistamiseks, aga ka lausa suurte piltvaipade kavanditeks.