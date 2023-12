Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Sel nädalal jõudis Järvamaale uus partii oodatud COVID-19 vaktsiine, mis olid vahepeal tarneraskuste tõttu otsa saanud. Arstid ja terviseamet soovitavad riskirühma kuuluvatel inimestel oma tervise kaitseks igal juhul end vaktsineerima minna, sest varasemast vaktsineerimisest ja haiguse läbipõdemisest on enamikul juba palju aega möödas, seega on vastupanu haigusele nõrgenenud. Järvamaa haigla õendujuht Maire Raidvere ütles, et uued vaktsiinid on haiglal olemas ja kõik, kes soovivad, saavad lasta end tasuta COVID-19 viiruse vastu vaktsineerida. «See on igas eas inimestele tasuta ja parim viis vältida rasket haigestumist,» lausus ta.