Tantsustuudio pani talvekontserti kogu hinge

Paide tantsustuudio eestvedaja Triinu Leedmaa ütles, et tema käe all tantsib iga nädal umbes 80 tantsijat. «Nad kõik on väga püüdlikud, kuid peale ergutustantsijate pole ülejäänud rühmadel olnud seni palju võimalusi oma kavu näidata,» lausus ta. «Aga esineda ja õpitut näidata tahavad ju kõik.»

Leedmaa märkis, et pani talvekontserdisse oma hinge ja ta on enam kui kindel, et seda tegid ka kõik tantsijad. «Alustasime kavade õppimist juba sügisel, ergutustantsijad isegi juba suve lõpus. Kavad on suures osas küll minu looming, kuid võtan kuulda ka tantsijate arvamusi ja soove,» lausus ta. «Suureks abiks on kahtlemata lastevanemad, kes aitavad kostüümidega ja on alati abivalmis taustajõud.»