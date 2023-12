Olge hoiatatud ⟩ Teeolud muutuvad ohtlikuks

Transpordiamet hoiatab eestimaalasi, et laupäeval levib soe õhumass saartelt üle Eesti ida poole.

Päeval sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis võib tulla ka jäävihma. Teetemperatuur on rannikualadel 0-kraadi juures, mujal miinuspoolel. Teedel on jäidet ja libeduse oht on väga suur.