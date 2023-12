Türi jõululaada tava ulatub 20 aasta taha

Vitali Gansen ütles, et tänavusele laadale tuli rohkelt müüjaid, kellest suur osa on tema laatade iga-aastased külastajad. "Ma panen info Türi laada kohta juba aegsasti üles laadarahva sotsiaalmeedia gruppidesse ja infolehekülgedele ning need, kes teavad ja on varem käinud, tulevad juba ise," rääkis ta.