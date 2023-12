Koeru kogukond kogunes armsale jõulumüügile

Kogukonna üks eestvedajaid Kirsika Ilmjärv ütles, et korraldavad sellist kogukondlikku jõulumüüki kolmandat korda. "Esimesel korral tegime mõisa hoovil ja õhtupimeduses ning eelmisel aastal kooli juures. Nüüd küsisime Januse Kägu omanikult luba minna nende hoovile ja tegime ennelõunase ürituse. Ja õigesti tegime, sest tundub, et see toimib kõige paremini," rääkis ta.