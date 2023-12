Ferkle Kalaus ütles, et tema eesmärk koguda raha Pranstsusmaale kondiitrikooli õppima minekuks, on täidetud ning nüüd valmistab ta linlastele oma hõrkude maiustega veel tänutäheks rõõmu. "Tellimusi pole küll palju tulnud, kuid enamasti tullakse kohale ja ostetakse hetkeemotsiooni ajel," rääkis ta.

Seekord olid tal kaasas mõned Pavlovad, sest üks inimene tellis ja Kalause enda suured lemmikud on need ka. "Mulle meeldib Pavlovaid teha just hooajaliste marjadega," rõhutas ta.