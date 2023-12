Uuest aastast tõusevad rongipiletite maksimaalsed piirhinnad

Kallase sõnul oli uute piletihindade määramisel oluline, et sõidupileti hinnatõus ei vähendaks reisijate huvi rongide kasutamise vastu. „Hinnad on paratamatult kasvanud kõigis sektorites ning see väljendub ka kasvavates raudtee infrastruktuuri kuludes. Meie eesmärk on jätta hinnad reisijatele vastuvõetavaks, et reisijate arv ei langeks,“ ütles ta. „Raudteede kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks on arusaadavalt vaja teha investeeringuid ning oluline on, et inimestele pakutaks turvalist, mugavat ja kvaliteetset ühistransporti ka edaspidi."