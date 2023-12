Kolm Järvamaa turismiettevõtjat läbisid teenusedisaini programmi

Osalejatega heideti pilk turismisektori arengule ning väljakutsetele, rõhuasetusega teenuste arendamise olulisusele. Uuriti, kuidas luua loovaid võimalusi teenuste täiustamiseks ja uuenduslike lahenduste rakendamiseks. Samuti pakuti programmis osalejatele tuge praktilistesse küsimustesse: kuidas leida aega teenuste arendamiseks ning millised on olulised sammud sihtgruppide määratlemisel ja turundusstrateegiate loomisel. Rõhutati müügieesmärkide ja digiturunduse tähtsust ning jagati praktilisi nippe ja strateegiaid, kuidas nende abil oma teenuseid turundada. Ettevõtjad said teadmisi, kuidas luua motiveeritud meeskondi, kes toetavad ettevõtte eesmärke ning kuidas kujundada ettevõtte brändi, et olla atraktiivne tööandja ja püsida konkurentsivõimelisena tööturul.