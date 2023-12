Kokkuhoid: piparkookide asemel ostetakse tainas ja salat tehakse ise

Tarmo Lauringu kinnitusel üldine müük mullusega võrreldes langenud pole ning peolaud tuleb ikkagi korralik, kuid isetegemine on tõusuteel. „Maitsestatud ja marineeritud lihatoodete müük on vähenenud ja soodsama kilohinnaga maitsestamata liha käive tõusnud. Valmissalatite- ja toitude asemel on tõusnud kartuli ning muude köögi- ja juurviljade müük. Samuti ostetakse poepiparkookide asemel rohkem tainast ja glasuure,” ütles Lauring.

„Ka tööstuskaupade puhul ostetakse rohkem hooaja- või kampaaniatooteid ning vähem suveniire ja elektroonikat. Enam kui veerandi võrra on kasvanud aga näiteks hügieeni- ja suuhooldustoodete müük, mis näitab, et ka apteegikaup ostetakse soodsamalt tavapoest,“ lisas Lauring.

A1000 Marketi juhi sõnul on majanduslangus inimeste üldise ostukäitumise ratsionaalsemaks muutnud. „Hinnatõusud tabasid kõiki valusalt ja klientide osas hakkab see vahe kaduma, et suurema sissetulekuga inimesed käivad ühtedes ja teised sooduspoodides, sest toidukorv on sisuliselt sama. Kui võrrelda toidukettide käibeid, siis on näha, et kallimate poodide mahud vähenevad ja soodsamatel jätkuvalt kasvavad,“ lisas Lauring.