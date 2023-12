Tööinspektsioon vastab: kas jõululaupäevale eelnev tööpäev peab olema lühendatud?

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja ka jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. See nõue tuleneb töölepingu seadusest ja tegemist on tööandja kohustusega. Küll aga peab tööandja lühendama vaid riigipühadele vahetult eelnevat tööpäeva, seega kui töövahetus lõpeb reedel ja riigipüha on pühapäeval, siis kohustust reedest päeva kolme tunni võrra lühendada ei ole.

Kui töötajal on summeeritud tööaeg ehk töötamine graafiku alusel, siis töötajate ületunnid selguvad arvestusperioodi lõpuks, mistõttu tööpäeva lühendamata jätmine ei pruugi summeeritud tööaja korral alati tekitada ületunnitööd. Juhul, kui tööandja on juba varem töötajale töögraafiku avaldanud, milles on jõululaupäevale eelnev tööpäev jäänud kolme tunni võrra lühendamata ning töötajal ei olnud selle vastu midagi, siis võib seda lugeda töötaja nõusolekuks tööpäeva lühendamata jätmiseks. Seega summeritud tööajaarvestusega töötamisel on mõistlik enne töögraafiku kinnitamist teavitada tööandjat oma soovist.