Kapitel Logisticsi arendatav Solina tehas kvalifitseerus esimese Eesti uusarendusena SEB rohelaenule

Saue valda Laagrisse Gate Tallinn tehnoparki aadressile Saue tee 15 kerkiva Euroopa juhtiva maitseainesegude valmistaja Solina uue tootmiskompleksi koguinvesteering ulatub 27 miljoni euroni ning seal hakkab igapäevaselt töötama 110 inimest. Kapitel arendab ning Eventus Ehitus ehitab hoone vastavalt rohesertifikaadi BREEAM New Construction tasemele Very Good. 15 000 m² suuruse A-energiaklassi hoone katusel on suur päikeseelektrijaam, hoone põhiküte baseerub soojuspumpadel, vähendades oluliselt hoone CO2 jalajälge. Kapitel annab 2024. aasta suvel valmiva hoone Solinale 20 aastaks üürile.

Kapitel Logisticsi juht Holger Tilk: "Esimese uue kinnisvaraarendusena Eestis SEB rohelaenule kvalifitseerumine näitab, et Kapiteli pühendumus keskkonnasäästliku ja energiatõhusa kinnisvara arendamisele on sisuline. Väga märgiline on ka fakt, et rohelaenule kvalifitseerus esimesena just tööstuskinnisvara objekt, mis tõendab, et hea tahtmise ja mõtestatud tegevuse korral on võimalik rajada energiaefektiivseid hooneid mõistliku kuluga ka kõige energiamahukamates sektorites. Mul on erakordselt hea meel, et oleme leidnud enda visiooni teostamisel partneriteks SEB, Solina ja Eventus Ehituse, kes jagavad Kapiteliga samu väärtusi.“

Solina Eesti juht Veiko Soome: „On heameel, et koostöös oleme suutnud projekteerida hoone, mis vastab Solina ja Kapiteli väärtustele. Keskkonda säästvad lahendused on Solina jätkusuutlikkuse strateegia oluline nurgakivi. Valides uusi tehnoloogiad hindame alati riske ja mõju keskkonnale ning liigume süsinikuneutraalse ettevõtluse suunas. Oleme positiivselt üllatunud, et tehtav arendus on esimene tööstuskinnisvara objekt Eestis, mis kvalifitseerub rohelaenule.“

SEB ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas märkis, et uuendatud energiaarvutuse kohaselt on Solina tootmishoone energiatõhususarv enam kui 16% madalam liginullenergiahoonele kehtestatud piirmäärast. „See tähendab, et rohelaenu kriteerium ületatakse suure varuga, võimaldades Kapitelil saada parematel tingimustel finantseeringut. SEB on uhke selle üle, et saame toetada ettevõtteid, kes panustavad jätkusuutlikkusse ja keskkonnasõbralikesse lahendustesse," lisas Jalakas.

SEB rohelaen toetab mitte ainult Solina tehase arendamist, vaid edendab ka keskkonnasäästlikke lahendusi tööstuskinnisvara sektoris. Koostöö Kapiteli ja SEB vahel kinnitab nende ühist eesmärki olla keskkonnahoidliku ettevõtluse edendamise eestvedajad Eestis.