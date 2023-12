Tööinspektsioon jagab jõuluvanadele kiireks tööajaks soovitusi

Kõikides ametites, sh jõuluvanadel on oluline järgida ohutuid töövõtteid, et vältida tööõnnetusi. Pühade ajal on aga kõigil palju toimetusi ja kiirustades juhtub ka enam õnnetusi. Tööinspektsiooni soov on, et kõik, ka jõulumehed ja nende abilised, jõuaksid tervena koju. Seega panime jõuluvanadele kirja soovitused, mida järgides sujub töö ladusamalt ja viperusteta.