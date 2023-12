EL jõudis kokkuleppele meediavabaduse määruse suhtes

Komisjoni asepresident Věra Jourová: „Täna kokku lepitud määruses sätestatakse selged meedia sõltumatuse põhimõtted. Euroopa meediavabaduse määrusega tagame, et ajakirjanikud on nende töös kaitstud, et avalik-õiguslik meedia ei muutuks propagandavahendiks ning et EL oleks koht, kus meedia on vaba, läbipaistev ja mitmekesine.“