Panga ekspert: kodulaenu sissemakse tuleb tänapäeval sageli vanematelt

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on selliseid noori aina rohkem, keda vanemad abistavad kodulaenu võtmisel. „Unistus oma kodust on ajas muutunud. Kui veel 10–15 aastat tagasi polnud esimese kodu sissemakse jaoks säästmine noorte seas nii oluline küsimus, siis tänaseks on kinnisvara väärtus tõusnud ning selle ostmiseks vajalik kodulaen muutunud paljudele kättesaamatuks,“ nentis Rebane.

Seetõttu on esikohale tõusnud küsimus, kui suur peab olema kodulaenu sissemakse ning kuidas vajalik summa kokku koguda. „Kui rusikareegel näeb ette 15% sissemakse, siis kindlasti tasub vajadusel uurida KredExi eluasemelaenu käenduse tingimusi, et sissemakse osakaalu natukene vähendada,“ soovitas ekspert. Samuti on teatud juhtudel võimalik kasutada lisatagatist, kuid siis peab tagatiseks olev kinnisvara vastama kindlatele tingimustele.

Rebase sõnul on rõõmustav, et viimastel aastakümnetel on rahatarkus jõudnud suurema hulga inimesteni. „Kui varem polnud lapsevanematel võimalusi laste tuleviku jaoks raha koguda, siis tänapäeval näeme järjest rohkem, et lapse esimese kodu sissemakse või mõne muu eesmärgi nimel säästmist alustatakse juba siis, kui laps sünnib. Selleks tehakse kas eraldi konto või hoius, kuhu regulaarselt sissemakseid tehakse,“ kirjeldas ta.

Lisaks kodu sissemaksele läheb lapsevanemate kogutud raha sageli näiteks välismaal õpingute toetamiseks. „Kui seda raha on tasapisi, kuid järjepidevalt kogutud lapse sünnist saadik, on sellel lapse tuleviku vaates väga suur väärtus,“ märkis Rebane.

Ilma vanemate toeta kulub noortel endal vajaliku rahasumma kogumiseks tavaliselt päris pikk periood. „Kuna töötasu on täiskasvanuea alguses reeglina madalam, ei õnnestu paljudel juhtudel kuigi palju raha näiteks korteri üürimise või muude kulude kõrvalt säästa. Nii jõutakse kiiresti järelduseni, et vajaliku sissemakse kogumiseks kulub teinekord lausa 10 või 15 aastat,“ ütles Rebane. „Samas on ka näiteid, kus järjepideva kogumisega jõutakse sissemakseks vajaliku summani loodetust palju kiiremini.“