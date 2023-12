Pank hakkab Tuleva pensionifonde vahendama

Pensioniühistu Tuleva tegevjuht ja asutaja Tõnu Pekk märkis, et Tuleva jagab Coop Pangaga palju sarnaseid väärtusi: tegu on kahe kodumaisel kapitalil põhineva ja Eesti inimeste majandusliku heaolu edendamisse panustava organisatsiooniga. „Meie ühine eesmärk on innustada Eesti inimesi raha kogumise peale mõtlema – ka nende inimeste seas, kes tänaseks pole seda erinevatel põhjusel veel teinud. Tuleva koostöö Coop Pangaga tagab kolmepoolse võidu: nii panga, pensioniühistu kui klientide jaoks ehk saavutame päriselt olukorra, kus 1+1=3,“ sõnas Pekk.

Tuleva juht lisas, et koostöö keskendub esimeses faasis III pensionisambale, sest aasta lõpp on kõige õigem aeg III pensionisambaga liitumiseks ja sinna sissemaksete tegemiseks. Enne detsembri lõppu tehtud maksetelt, mis ei ületa 15% raha koguja aastaselt sissetulekult või maksimumpiiri 6000 eurot, tagastab riik tulumaksu. „Uuel aastal võtame koostöös Coop Pangaga fookusesse ka II pensionisamba fondid,“ lisas Pekk.

Tuleva on ühistuline varahaldusettevõte, mille eesmärk on kasvatada Eesti inimeste vara, luues kõikidele soovijatele paremaid tingimusi raha pikaajaliseks investeerimiseks. Tuleva asutajate seas on Tõnu Pekk, Indrek Neivelt, Taavet Hinrikus, Kadi Lambot ja mitmed teised tuntud Eesti inimesed. Tänaseks on Tuleva III sambast saanud üks Eesti suurimaid pensionifonde. Tuleva põhimõteteks on madalad tasud ja ainult head fondid.