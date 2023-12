Millised olid Eesti inimeste põhilised õigusmured 2023. aastal?

HUGO.legal kaasasutaja ja õigusjuht Erki Pisuke kirjutab, et hea on, kui isikul on käepärast mõni juristist tuttav, kes oskab anda asjatundlikku nõu. Enamikul inimestel sellist varianti paraku aga pole. Lahendust võib ju ka ise otsida, kuid pelgalt otsingumootoritele internetifoorumitele tuginedes võib isik sattuda piltikult öeldes vihma käest räästa alla. Variant on ju ka astuda sisse mõnda advokaadibüroosse; keskmiselt 200 eurose tunnitasu eest on nad pea kõik nõus aitama. See pole aga päriselus enamusele realistlik ning jõukohane variant, kuna on kättesaadav üksnes vähestele. Seega tundubki, et sageli on õigusmure küüsi sattunud inimesel lihtsam püss põõsasse visata ning oma probleemiga mitte tegeleda. Õnneks on Eestis mitmeid võimalusi, mida tasuks oma õigusprobleemide lahendamisel proovida. Ühte sellist tutvustan allpool.