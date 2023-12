Urmet Lee Statistikaameti aastalõpuintervjuus: „Oleme ühiskonna pulsikell“

Statistika tuumväärtuseks on olnud ja jääb ka edaspidi päriselu otsene mõõtmine kindla metoodika kohaselt. See lubab meil võrrelda nii omi kui ka rahvusvahelisi näitajaid, et saada aru, kas asjad või olud lähevad paremaks või halvemaks. Selleks, et mõista, kas meid ootab ees majanduslangus või -kasv, on meil vaja usaldusväärselt teada, mis toimub meie naabrite ja kaubanduspartnerite juures. Keskkonnanäitajaid võrreldes saame alusandmed, mille pinnalt tehakse suuri ja kulukaid rohepöördeotsuseid. Sisuliselt kogu Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika põhineb võrreldaval statistikal ja selle põhjal määratakse toetusi. Loetelu võiks pikalt jätkata.

Statistikamaailm on hetkel ärevil, sest tasapisi on kadumas ankeedid kui peamine andmekogumise viis ning nii nagu kõikjal, on ka meie alal palju määramatust tulenevalt tehisintellekti arengutest. Kui suurandmete võidukäik, mis algas ca kümme aastat tagasi, on suudetud mingil määral omaks võtta, siis arengud suurte keelemudelite ja närvivõrkudel põhineva analüütika osas on mõju mõttes veel välja kujunemas. Siin on suurepärane võimalus tekitada veelgi suuremat lisandväärtust, lõimides tehisaru analüütilise võimekuse statistikale omase faktide maailmaga. See on väga põnev.