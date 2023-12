Osa lapsi ei ole oma eripärast lähtuvalt suutelised hullama mänguväljakutel või tundma rõõmu eakohaste leludega mängimisest. Sellest lähtuvalt ongi oluline luua ja sisustada turvalises ja väikeses koolimajas tunnetustuba, mis loob stiimuleid ja kus on lastel mõnus olla.

Terapeudid kinnitavad, et korrapäraselt tunnetustoas viibiv laps on tavapärasest rõõmsameelsem, rahulikum ja koostööaltim.Tunnetustoa lõõgastavas ning usalduslikus keskkonnas saavad lapsed nautida aega ja ruumi omas tempos, mis on vaba teiste ootustest. Lisaks meeldivale ajaveetmisele ja lõõgastumisele pakub sensoorselt mitmekesine tunnetustuba lastele võimalust individuaalseks ja võimetekohaseks arenguks. Meeltega mõjutamise kaudu areneb lapse arusaam ümbritsevast, täiustub helide, värvide ja valguskäitumise mõistmine ja paranevad motoorsed oskused. Tekivad põhjus-tagajärg- seosed.