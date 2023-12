EL on tervisekriisideks varasemast paremini valmis

Reedel avaldas komisjon kaks aruannet, mis näitavad, et EL on pandeemiast saadud õppetundide varal nüüd kriisideks paremini valmis ning paljud tõhusamaks reageerimiseks vajalikud lahendused on juba sätestatud ka ELi õigusaktides. 2023. aasta tervisealase valmisoleku aruanne annab ülevaate meetmetest, mida EL on võtnud, et parandada oma suutlikkust tulla toime tõsiste piiriüleste terviseohtudega. ELi tervishoiuülevaate koondaruanne analüüsib liikmesriikide tervishoiusüsteemide toimimist. Selles sisalduvates riikide terviseprofiilides pööratakse erilist tähelepanu pandeemiast põhjustatud vaimse tervise probleemidele.